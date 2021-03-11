نشرت الممثلة السورية ​هبة نور​ مجموعة صور لها خلال استمتاعها بعطلتها على البحر على حسابها الخاص، وذلك على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت هبة وهي ترتدي مايوه باللون الأزرق وهي في البحر، الا انها ارتدت قميصاً طويلاً أبيض اللون لاخفاء انحناءات جسمها التي لا تريد ان تبرزها أمام متابعيها، ولكي لا تتعرض للانتقادات كما يحدث مع غيرها من النجمات، ولم تكن صور نور خادشة للحياء وقد اشار الى ذلك المعلقون.

من ناحية ثانية، تشارك نور في مسلسل بعنوان “​نسونجي بالحلال​”، وتدور أحداثه ضمن مواقف طريفة ومشوّقة، بطولة زياد برجي، نادين الراسي ومحمد خير الجراح …



