كشفت الفنانة ” سلوى خطاب ” خلال حضورها للندوة التي أقيمت على هامش تكريمها بمهرجان الإسكندرية السينمائي عن رفض عائلتها في بداية مشوارها لدخولها عالم الفن .

حيث أشارت سلوى خطاب إلى أنها من أصول صعيدية وكانت أسرتها وخاصة جدتها ترغب في التحاقها بكلية التجارة حتى تصبح مديرة بنك بعد تخرجها .

فقالت حول تعليق جدتها على دراستها في معهد الفنون المسرحية : ” جدتي قالتلي هتسيبي كلية التجارة وتتقدمي للدراسة في معهد الرقاصين ” .

وأضافت أنها لم تستسلم لرفض عائلتها وحاولت إقناع جدتها بأن الدراسة في معهد الفنون المسرحية كأي دراسة أخرى وأنها سوف تكون مثل الفنانة الكبيرة ” أمينة رزق ” نظرا لحب جدتها الكبير للفنانة الراحلة .

وتابعت الفنانة سلوى خطاب : ” جدتي من سيدات الصعيد التي تتسم بالحكمة والطيبة ولذلك أهدي تكريمي لها ” .