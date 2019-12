هجوم بالسلاح الأبيض على حفل نجم لبناني

كشفت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية عن وقوع شجارا عنيفا في حفل الفنان اللبناني ” فارس كرم ” في مدينة ملبورن بأستراليا والذي تحول إلى ساحة للقتال .

وذلك بعد أن اقتحم عددا من الرجال الحفل معترضين على ما تضمنته بطاقة الحضور التي بلغ ثمنها 250 دولارا وطرد البعض منهم في البداية ليعودوا مرة أخرى ويتشاجروا مع الموظفين ثم بدأوا بطعن أشخاص كانوا متواجدين في الحفل مستخدمين في ذلك السكاكين وأدوات حادة .

وأشارت إلى أن 6 أشخاص تعرضوا للطعن من بينهم مالك المكان وعددا من أصدقائه وثلاثة منهم خضعوا بعد ذلك لعمليات جراحية بسبب خطورة الإصابات فيما بقي رجل يبلغ من العمر 29 عاما في حالة حرجة .

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع مصورة من الحفل خلال الشجار حيث ظهرت القاعة التي قد احتشد بها الكثير من محبي النجم فارس كرم .. ليدخل مجموعة من الرجال ويبدأون بشجار كبير مع آخرين ويتوقف كرم عن الغناء ويظهر أحد المهاجمين وهو يحمل سكينا ضخما فيما انتشرت الدماء على أرضية المكان .

وظهر في مقطع مصور آخر رجلا يضرب آخر بأنبوب معدني على رأسه في الوقت الذي وجه له الآخرون لكمات .

وعلى الجانب الآخر أعلنت الشرطة الأسترالية فتحها تحقيقا في الحادثة ولم توجه اتهامات لأحد حتى الآن .

Melbourne: A man is fighting for life after a violent brawl broke out at a function last night. Eight men suffered serious injuries, seven were assessed by paramedics and six were taken to hospital. https://t.co/TWh1KQycs4 #7NEWS pic.twitter.com/kjDfsbnRJN

— 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) December 7, 2019