بعد الضجة التي أحدثتها عائلة النجمة دنيا بطمة بنشر مقاطع فيديو وصور لابنتيها غزل وليلى روز، خرج المنتج محمد الترك عن صمته وحذر بقوة عائلة طليقته.

وظهر المنتج البحريني في بث مباشر على “تيك توك” وهو يحذّر عائلة بطمة من إعادة نشر صور ابنتيه لاستعطاف الجمهور، مؤكداً أن “بناتي ليسو سلعة لكسب عطف الناس واستغلالهم”.

محمد الترك يشنّ هجوماً على عائلة دنيا بطمة

وكعادته، شنّ الترك هجوماً على طليقته وعائلتها، وأهان شقيقتها ابتسام بطمة، التي خاطبها مباشرة، مشيراً إلى أنها لم تنشر صورة ابنتها خلال فترة عقوبتها بسجن الوداية في مراكش، وساخراً منها بالقول: “خلال رحلتها إلى سويسرا”.

وفي وقت سابق، اعترض محمد الترك على نشر صور ابنتيه وعلّق عليها بتدوينة: “طفح الكيل ووصل السيل الزبى بناتي ليسو بسلعة لكسب عطف الناس واستغلالهم مع أنه حذرت ألف مرة من عدم نشر صورهم ومن يدق الباب يسمع الجواب”.

من جهتها، تجاهلت عائلة بطمة تحذيرات محمد الترك وحرصت ليلى أطلسي وابتسام وإيمان بطمة على تهنئة الفنانة دنيا بطمة بعيد ميلادها رغم تواجدها في سجن الوادية بمراكش، على خلفية إدانتها بقضية “حمزة مون بيبي“.

وعمدت والدة دنيا بطمة إلى مشاركة صورة ابنتها على “إنستجرام“، وعلّقت عليها قائلةً: “عيد ميلاد سعيد بنتي الحبيبة بطول العمر. الله يفرجها عليك يا ربي ويجمع شملك مع بناتك ويبعد عليك كل شر وولاد الحرام والله ينصرك على من عاداك وتأخذ الحق يا ربي والله يفرحك”.

توقيف دنيا بطمة بالدار البيضاء من قبل الشرطة القضائية

وكان مصدر قضائي قد أفاد لجريدة “هسبريس” قبل أيام، أنه تم توقيف دنيا بطمة في أحد أحياء مدينة الدار البيضاء، وذلك في تطورات جديدة على قضية دنيا بطمة بما يتعلق بحساب حمزة مون بيبي.

وبين المصدر أن الشرطة القضائية بمراكش انتقلت إلى مدينة الدار البيضاء لتوقيف دنيا من أجل تنفيذ العقوبة الحبسية النافذة الصادرة في حقها.

يذكر أن المحكمة الابتدائية بمراكش أصدرت عام 2020 حكمًا بالسجن النافذ 8 أشهر في حق دنيا بطمة، قبل أن تصدر المحكمة الاستئنافية حكمها بإضافة 4 أشهر نافذة ليصبح المجموع سنة كاملة.

ورفضت غرفة الجنايات بمحكمة النقض بالرباط، طلب النقض الذي قدمه فريق دفاع دنيا بطمة للطعن في حكم السجن سنة نافذة وغرامة في قضيتها المتعلقة بقضية “حمزة مون بيبي” التي هزت الرأي العام المغربي أواخر سنة 2019.

قضية “حمزة مون بيبي”

قضية حساب “حمزة مون بيبي” مستمرة منذ فترة في المحاكم المغربية، بعدما ثبت ابتزازه لعدد من النجوم.

واستهدف الحساب الفاضح ضحايا كثر من الأفراد والعامة إذ هاجم عدد من المشاهير المغاربة منهم رجاء وعمر بلمير، أحمد شوقي، نورا فتحي، ابتسام تسكت، طاهرة، سعيدة شرف، الطبيب المثير للجدل دوك صمد ولاننسى كذلك استهدافه لرجال قضاء وأصحاب الملاهي ورجال أعمال لهدف ابتزازهم. ليس هذا فقط بل قام بابتزاز رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان محمد مديمي، والذي قال أن أحد المسثتمرين في المدينة مات بسكتة قلبية نتيجة للابتزاز الذي تعرض له من طرف “حمزة مون بيبي”.

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