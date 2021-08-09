تعرضت الفنانة منى زكي لسيل من الانتقادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشرها أغنية دون مراعاه شعور زميلتها في الوسط الفني الفنانة إيمي ودنيا سمير غانم بعد رحيل والدتهما الفنانة دلال عبد العزيز.

وكانت زكي نشرت عبر خاصية القصص في موقع تبادل الصور والفيديوهات “ إنستجرام” فيديو لها من داخل سيارتها وهي تستمع لإحدى أغنيات الفنان محمد حماقي.

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وانتقد متابعي منى زكي إقبالها على الاستماع للموسيقى دون مراعاة حالة الحزن التي تخيم على الوسط الفني بعد وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، أمس السبت، فاضطرت “منى” لحذف الـ«استوري».

وفاة دلال عبد العزيز

وتوفيت صباح السبت الفنانة دلال عبد العزيز، متأثرة بتداعيات فيروس كورونا الذى كانت قد أصيبت به، في نهاية شهر أبريل الماضي، وأدى إلى تليف جزء كبير من رئتيها.

وأعلن ” رامي رضوان ” في حسابه على ” تويتر ” خبر وفاة الفنانة الكبيرة قائلا: “أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي، النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة.. انا لله وانا إليه راجعون ارجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما”.

وكان الفنان سمير غانم قد رحل عن عالمنا قبل أشهر متأثرا بتداعيات الإصابة، بينما كابدت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز متاعب صحية جراء تداعيات الإصابة بالفيروس وما تركه من آثار على الجهاز التنفسي والرئة.

وفي السياق ذاته، أكد الفنان ” حسن الرداد ” زوج “إيمى سمير غانم”، ما أعلنه رامي رضوان بشأن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، قائلا: “أطيب خلق الله .. عمري ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتي.. ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض في الآخرة”.

و شيعت جنازة الفنانة الكبيرة الراحلة دلال عبدالعزيز من مسجد المشير طنطاوي، ظهر أمس الأحد 8 أغسطس 2021، وتم دفنها إلي جوار جثمان زوجها الفنان الراحل سمير غانم بمقابر الوفاء والأمل.





مشوار دلال عبد العزيز الفنّى

وقدمت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز على خشة المسرح العديد من الأعمال منها (فخ السعادة الزوجية) و(هالة حبيبتي) و(فارس وبني خيبان) و(أخويا هايص وأنا لايص) و(حب في التخشيبة) و(جوازة طلياني).

وفي التلفزيون اشتهرت بدور “نجاة” في مسلسل (ليالي الحلمية) ومن بعده مسلسلات (لا) و(للعدالة وجوه كثيرة) و(حديث الصباح والمساء) و(الناس في كفر عسكر) و(ابن الأرندلي) و(حق ميت) و(الهروب) و(سابع جار) و(فلانتينو) و(في بيتنا روبوت).

أما في السينما فشاركت في عشرات الأفلام منها (يا رب ولد) و(بئر الخيانة) و(بنات حارتنا) و(البوليس النسائي) و(صراع الزوجات) و(النوم في العسل) و(مبروك وبلبل) و(أسرار البنات).

ومع تقدمها في العمر برعت في تقديم دور الأم بصورة غير نمطية في أفلام مثل (آسف على الإزعاج) و(لا تراجع ولا استسلام.. القبضة الدامية) و(قلب أمه) و(البدلة)، وكذلك في مسلسل (ملوك الجدعنة)، آخر أعمالها.

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