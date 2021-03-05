تعرّض المخرج المصري ​طارق العريان​ لهجوم كبير إثر نشره صورةً على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيها معتمداً إطلالة شبابية وهو يقف في أحد الأماكن العامة في دبي.

ووصل الهجوم على العريان الى حدّ الشتم حيث ذكّره المتابعون بانفصاله عن الفنانة السورية أصالة.

ومما كُتب في التعليقات: “من غير أصالة وأولادك إنت ولا حاجة كنت فنعمه ما قدرتهاش أديك بتتراهق مع المراهقين والفلتانين صعب ترجع شبابك العمر له أحكام” و”مراهق على كبر الله لا يبلانا” و”متصابي في أواخر الخمسينات من عمره” و”من جوه رخيص ومن برا دهب وقشرة”.

وتذكّر الكثيرون ما حُكي عن علاقة تربطه بعارضة الأزياء السورية نيكول سعيفان.

ويُشار إلى أن الأخيرة كانت قد تعرضت للانتقاد بسبب حضورها حفل إطلاق عطر النجم المصري عمرو دياب في دبي.