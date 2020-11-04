في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية القاسية في دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا الخطير، قررت الدكتورة خلود حلّ مشكلة البقاء في المنزل مع أولادها الأربعة الذين يشعرون بالملل خلال النهار بطريقة نهائية.

وشاركت الفاشينيستا الكويتية المثيرة للجدل مجموعة من مقاطع الفيديو عبر “سناب شات” تُظهر المفاجأة التي أعدّتها لأطفالها لمساعدتهم على تخطي فترة الحجر المنزلي، حيث اشترت مجموعة كبيرة من الألعاب التي تتوافر في الملاهي ووضعتها في باحة المنزل، وبدت ابنتها خلود في غاية الحماسة والسعادة وهي تحاول تجربة تلك الألعاب.

وتعرّضت د. خلود لهجوم قاسٍ من المشاهدين حيث اعتبر العديد منهم أنها تسعى دائماً لاستعراض ثروتها وما تملكه وقدراتها الشرائية العالية، ووجهوا إليها الكثير من الانتقادات اللاذعة لاعتمادها هذا الحل في وقت تعاني فيه غالبية العائلات في الوطن العربي من الضائقة الاقتصادية والجوع والفقر.