تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية صورا ومقاطع فيديو ل ” علياء ” إبنة الفنان الراحل ” خالد صالح ” وشقيقة الفنان ” أحمد خالد صالح ” على إنها من حفل عقد قرآنها وزفافها .

والتي ظهرت بها وهي ترتدي فستان أبيض بسيط وحجابا بنفس اللون دون وضع أي مستحضرات تجميل .

كما تواجد في الحفل خطيبة أحمد خالد صالح الفنانة ” هنادي مهنى ” ووالدها الموسيقار ” هاني مهنى ” .

إلا أن أحمد خالد صالح خرج بتصريحات صحفية له قال فيها أن هذه الصور ليست من حفل زفاف شقيقته كما أثير ولكنها من مناسبة عائلية لم يعلن عنها .

وتسببت تلك التصريحات في هجوم وانتقادات ضده من جانب المتابعين الذين نشروا عدة صور من مناسبات سابقة ظهرت بها ” علياء ” للتأكيد على إنها هي نفسها صاحبة صور عقد القرآن .

واعتبر المتابعون أن أحمد خالد صالح ينكر شقيقته واصفين موقفه بالغريب تجاهها .