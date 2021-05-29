تعرضت الفنانة ” فيفي عبده ” إلى هجوم وانتقادات من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها لصورة عبر حسابها على إنستجرام .

والتي ظهرت فيها وهي مرتدية فستان قصير باللون الأصفر ومكشوف خلال تواجدها على أحد الشواطئ ثم تبين أنها صورة قديمة أعادت نشرها في الوقت الحالي.

وأثارت هذه الصورة استياء عدد كبير من المتابعين منتقدين إطلالتها الجريئة خاصة لنشر فيفي عبده لها بعد تعافيها من وعكتها الصحية الأخيرة التي ظلت على إثرها في المستشفى لفترة طويلة .

فجاءت التعليقات مثل : ” ده انتي مبتخديش أي عظة من اللي بيحصل حواليكي هتقابلي ربك إزاي قوليلي ” و ” كنتي في اختبار ومحنة وسقطي فيه ربنا اداكي فرصة تانية برافو بقا ضيعيها ” .

وأيضا : ” الله يهدي الجميع ياربي ” و ” والله فكرت بعد مرضك الأخير وقربك من الموت راح يصير عندك شوي خجل وخوف وندم بس عم تاخدي فرص عالفاضي ” .