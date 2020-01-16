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هجوم وانتقادات ل ” هيا الشعيبي ” بسبب لقب أطلقته على نفسها

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نشرت الفنانة الكويتية ” هيا الشعيبي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو أعلنت من خلاله عن اللقب الجديد الذي اطلقته على نفسها .

حيث ظهر في مقطع الفيديو شكل التاج وكتب أسفله ” ملكة الكوميديا ” .

وهو الأمر الذي أثار الجدل بين المتابعين حيث انقسمت التعليقات بين مؤيد لها وإنها تستحق ذلك .. والبعض الآخر سخر من ذلك كما أشاروا إلى إنها تقلد الفنانة الإماراتية ” أحلام ” التي تعرف بلقب الملكة .

فجاءت التعليقات المهاجمة لها مثل : ” و لا كوين ولا شي مدري إذا انت كوين وش تطلع حياة الفهد ” و ” ملكة التهريج والصراخ ” و ” كرهنا لقب ملكة ” و ” منو معطيها اللقب ” و ” خفى علينا يا سمية الخشاب ” .

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