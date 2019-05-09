هدى حمدان عن الهام الفضالة: “نعم الرفيجة ونعم الفنانة”

أعربت الفنانة الاردنية هدى حمدان عن مشاركتها بدور “هدى” شقيقة الفنانة إلهام الفضالة، التي تقوم بدور “فاطمة” في مسلسل “حضن الشوك”، الذي يعرض في “روتانا خليجية” الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية.

ونشرت هدى عبر صفحتها بموقع الصور الشهير “إنستقرام” صورًا من المسلسل مع الفنانة إلهام الفضالة، وعلقت عليها قائلة: “اسم شخصيتي في مسلسل حضن الشوك هدى رفيقة فاطمة وأخت دنياها”.

وأضافت: “أعيش مع فاطمة كل مراحل حياتها وأشاركها همومها وأفراحها، وكانت الرفيقة الفنانة القديرة إلهام الفضالة، ونعم الرفيجة ونعم الفنانة”.

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وأشاد العديد من متابعي ومحبي حمدان بدورها في المسلسل حيث علقت إحدى محبيها قائلة: “أنتي أخت ورفيقة ومخلصة، وهذا طبعك الحقيقي، وأبدعتِ في هذا الدور.. الله يوفقك ويسعدك”، وأضاف آخر: “أنتي نجمة ومبدعة.. أحييكي”.

يذكر أن مسلسل “حضن الشوك” من تأليف عبد الله السعد وإخراج حمد البدري، ويشارك في بطولته كوكبة من نجوم الخليج من بينهم إبراهيم الحربي، إلهام الفضالة، ليلى عبد الله، محمد العلوي، عبير أحمد، نور الغندور، أحمد مساعد، وانتصار الشراح.

وتدور أحداث المسلسل حول “مناير” صبية لم تعرف أمها الحقيقية لأن أباها “مساعد” طلق أمها “فاطمة” وأقدم بعد ولادتها بيومين على خطفها من المستشفى بمساعدة زوجته الجديدة “مريم” التي تولت تربية “مناير” كابنتها، إلى أن رزقت بابنة من “مساعد” سمتها “هيفاء”، ومنذ هذه اللحظة بدأت مشاعر واهتمامات مريم تفتر حيال مناير وتنصب لمصلحة هيفاء، فما الذي تخبئه الأيام لمناير وأمها فاطمة وهل ستجمعهما الأقدار؟