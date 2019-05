هدى حمدان عن الهام الفضالة: “نعم الرفيجة ونعم الفنانة”

View this post on Instagram

اسم شخصيتي في مسلسل #حضن_الشوك بعد #هدى 😬 رفيجة #فاطمة واخت دنياها،، اعيش معاها كل مراحل حياتها واشاركها همومها وافراحها،، وكانت الرفيجة الفنانة القديرة الهام الفضالة،، ونعم الرفيجة ونعم الفنانة ❤️ @elhamalfadalah . . يعرض يوميا على #روتانا_خليجية الساعة (٨:٠٠) مساء وعلى #تلفزيون_الكويت الساعة (٩:٠٠) مساء . .احد متابعه منكم؟! 🤚🏻 . #هدى_حمدان #مسلسلات_كويتية #الكويت