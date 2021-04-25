تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، كانت قد نشرتها عبر حسابها بـ “إنستجرام”، حيث كانت مع طفل آخر في نفس العمر تقريباً و كانا يبلغان 3 أعوام علي الاكثر. وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت.

الطفلة هي الفنانة دنيا سمير غانم، التى ظهرت بصحبة والدتها دلال عبد العزيز، والطفل هو هيثم أحمد زكي وظهر بصحبة والدته الراحلة الفنانة هالة فؤاد، وانهالت التعليقات على الصورة، فلولا أن كل منهما ظهر بصحبة والدتها، لم يتمكن أحد من معرفتهم، وذلك لاختلاف ملامحهما الطفولية عن ملامحهما في مرحلة الشباب.

صورة نادرة من طفولة ” دنيا سمير غانم” و “هيثم زكي” مع والدتيهما النجمتين الكبيرتين

وأصبحت دنيا سمير غانم من أشهر الفنانات الموجودة على الساحة الفنّية، وقدمت عدد كبير من أنجح الأعمال الفنية سواء أفلام أو مسلسلات، أما الفنان هيثم أحمد زكي، فقد رحل عن عالمنا في عمر صغير، لكنه كان قد قدم عدد من الأعمال التي لا بأس بها وتوفي يوم 7 نوفمبر 2019.

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في سياقٍ آخر، أعلن صناع “مسلسل عالم موازي” للنجمة دنيا سمير غانم، قبل أربعة أيام من موعد طرحه في النصف الثاني من رمضان 2021، خروجه من المنافسة، بسبب استمرار إصابة دنيا ووالدتها دلال عبد العزيز والمنتج والمخرج هشام جمال بفيروس كورونا على أن يستكمل تصويره بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.

الشركة المنتجة للعمل أكدت أن دنيا انتهت من تصوير 7 حلقات فقط، قبل تأكيد إصابتها بفيروس كورونا، وتم وضع خطة لاستكمال تصوير مشاهد بقية نجوم المسلسل لحين تعافيها، ولكن مخرج العمل هشام جمال أصيب أيضا بفيروس كورونا، ولم تتمكن الشركة من إسناد المهمة للمخرج المساعد بعدما تأكدت إيجابية عينته للفيروس.

“مسلسل عالم موازي” كان من المقرر عرضه في 15 حلقة فقط، وهو إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية، وهشام جمال، ويشارك في بطولته بجانب دنيا سمير غانم، كل من عمرو وهبة، وشيماء سيف، وأوتاكا، وإسلام إبراهيم، ودلال عبد العزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف.

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