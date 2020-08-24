تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانين شهيرين، كان قد نشرها أحدهما عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، ليعايد شقيقه بمناسبة عيد ميلاده، وقد حازت تلك الصورة علي إعجاب عدد كبير من النشطاء، وأكد البعض علي أن ملامح الشقيقين تتغيرت كثيراً بمرور الزمن.

أنه الفنان كريم فهمي الذي أحتفل بعيد ميلاد شقيقه الفنان أحمد فهمي ، على طريقته الخاصة ، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث نشر كريم صورة تجمعه بشقيقة أحمد، فى مرحلة الطفولة ، والأخرى فى مرحلة الشباب، وعلّق عليها قائلا :” الأصدقاء نادرون والإخوة شائعون، لكن الأخ الذي هو صديق كنز ، عيد ميلاد سعيد”.

وعلي الصعيد الفني، يذكر أن آخر أعمال النجم كريم فهمي “مسلسل ونحب تانى ليه”، الذى شارك به فى موسم مسلسلات رمضان 2020، وحقق نجاحاً جماهيرياً بجانب بطلة العمل الفنانة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير، من إخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولة المسلسل كل من الفنانون سوسن بدر وعلا رشدى وتارة عماد وإسلام جمال وآخرين.

أما عن النجم أحمد فهمي، فيستعد لبطولة “فيلم حلم سوسن” إخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجي ويشاركه البطولة الفنانة روبى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وخالد أنور مايان السيد، مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث أبرزهم أكرم حسنى وتدور أحداثه ف اطار كوميدى لا يخلو من الفانتازيا.