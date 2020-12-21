أعادت حسابات نشطة معنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة لـ “أنور” نجل النجم السوري ”ياسر العظمة”، والذي كان قد نشرها عبر حسابه الشخصي بأحد مواقع السوشيال ميديا، واستطاعت تلك الصورة أن تحصد تفاعلا كبيراً من قبل الروّاد، وأشار بعضهم إلي أن أنور يتمتع بعض الشبه مع والده.

الفنان القدير ياسر العظمة مع نجله أنور

وتفاعل المتابعون وروّاد مواقع التواصل الإجتماعي ومحبي ياسر العظمة مع تلك الصور بشكل كبير، إذ أعرب البعض عن تفاجئهم مشيرين إلى عدم معرفتهم بوجود إبن شاب بهذه العمر له، فيما أشار البعض الآخر إلى وسامة أنور، يُشار إلي أن الفنان السوري ياسر العظمة له إبنان هما: أنور ويزن .

أنور ياسر العظمة مع والده الفنان

وفي السياق الفنى، يتابع النجم القدير ياسر العظمة إنجاز نسخة جديدة من السلسلة الكوميدية الناقدة “مرايا”، وبحسب المعلومات الواردة، فإن العظمة يتابع بنفسه كتابة القسم الأكبر من لوحات العمل، والتي تتناول المواضيع الاقتصادية والاجتماعية والحياتية اليومية، بعيداً عن الغوص في عالم السياسة

ويبدو أن العمل سيجمع أبرز نجومه، وفي مقدمتهم عابد فهد، الذي أكد في حوار صحفي سابق، أنه سيشارك بالعمل، وكذلك فادي صبيح وصفاء سلطان وسوزان نجم الدين، ومها المصري، ومحمد قنوع، وغيرهم من النجوم والنجمات الذين كانت انطلاقتهم الحقيقية من هذا المسلسل.

وعلى صعيد الشركة التي ستتولى إنتاج المسلسل، فإن ياسر لم يبرم أي اتفاق نهائي مع أي شركة حتى الآن، على الرغم من وجود مفاوضات مع شركة “إيمار الشام” منذ عدة أشهر، إلا أن الشركة أو ياسر لم يعلنا عن وصولهما لاتفاق حول ذلك.

يُذكر أن ياسر العظمة غاب عن الدراما منذ سبعة أعوام وكان آخر ظهور له في مسلسل مرايا 2013 للمخرج عامر فهد.