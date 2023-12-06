كشفت صفحات فنية مهتمة بأخبار الفن والمشاهير هوية الطفل الذي انتشرت صورته مؤخرا بشكل كبير للغاية.

حيث تبين أنه أصبح من أشهر الفنانين في مصر، لكن مااثار الجدل هو حقيقة تغيير ديانته من أجل الزواج من فنانة شهيرة.

صورة نادرة من طفولة عمر الشريف

أنه الفنان الراحل عمر الشريف أحد أهم الممثلين في تاريخ مصر والعرب، وله بصمة عالمية كبيرة واطلق عليه لقب لورانس العرب بعد نجاحه في هوليود.

صورة نادرة من طفولة عمر الشريف

تزوج عمر الشريف اكثر من مرة واشهرهم زواجه من سيدة الشاشة العربية الفنانة الراحلة فاتن حمامة والذي ترك ديانته اليهودية وأسلم من اجلها.

عمر الشريف وفاتن حمامة

يذكر أن الفنان عمر الشريف عرف بغرامه للفنانة الراحلة فاتن حمامة، التي كانت سبباً في دخوله الإسلام لكي يتزوجها في عام 1955، إلا أن الطلاق تم بين النجمين عام 1974. ولم يتزوج عمر الشريف بعدها، حيث كان دائماً يؤكد أن فاتن حمامة كانت “حب حياته”. وقد جمعهما الفن في عدة أفلام منها “سيدة القصر” و”صراع في الوادي” و”صراع في المينا”.

عمر الشريف مع فاتن حمامة وابنهما طارق

وقال طارق نجلهما أن والده ظل يسأل عن والدته، حتى بعد وفاتها وأضاف الابن أنه من الصعب تحديد مرحلة المرض لدى والده، “لكن المؤكد أن حالته تزداد سوءاً، ولن تتحسن”، بحسب ما نقلت عنه الصحيفة.

وانطلق عمر الشريف للعالمية في عام 1962م عندما قام ببطولة فيلم “لورانس العرب Lawrance of Arabia” بجانب الممثل الكبير بيتر أوتول، وترشح عن الفيلم لجائزة “أوسكار أفضل ممثل مساعد”، وتلاه بطولة مطلقة في عام 1965 مع جولي كريستي والمخرج العالمي ديفيد لين في فيلم “دكتور زيفاغو Dr Zhivago”، ذلك الدور الذي نال عنه جائزة “غولدن غلوب” لأفضل ممثل عام 1966.

وفى العام 2004 تم منحه جائزة مشاهير فناني العالم العربي تقديراً لعطائه السينمائي خلال السنوات الماضية، كما حاز أيضا في نفس العام جائزة “سيزار” لأفضل ممثل عن دوره في فيلم “السيد إبراهيم وازهار القرآن”، لفرانسوا ديبرو.

وقد جسد عمر الشريف شخصية رجل مصاب بمرض ألزهايمر عام 2009، في فيلم “نسيت أن أخبرك I forgot to tell you”.

رحيل عمر الشريف

توفي الممثل المصري عمر الشريف يوم الجمعة الموافق (10 من تموز/ يوليو 2015) عن 83 عاماً، كما أعلن وكيل أعماله، الذي أوضح أن الممثل العالم توفي في القاهرة جراء أزمة قلبية.

وقال ستيف كينيس وكيل أعمال الممثل الراحل من لندن “توفي (عمر الشريف) جراء أزمة قلبية في القاهرة. كان قد نقل إلى مستشفى متخصص بمعالجة المرضى المصابين بالزهايمر”. وكان المرض اضطره إلى الابتعاد عن الشاشات في عام 2012.

وقال وزير الآثار المصري السابق عالم المصريات المعروف زاهي حواس الذي كان صديقاً مقرباً لعمر الشريف، إن الممثل المصري قد توفي في مستشفى في حي حلوان بالقاهرة حيث نقل منذ شهر.

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