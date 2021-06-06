تداولت مجموعة من الحسابات علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان مصري شهير، حيث كان طفلاً، وكان يبلغ من العمر 3 سنوات علي الاكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصور بشكلٍ لافت، حيث أشاد المتابعون ببرائته ووسامته.

أنه الفنان المصري “خالد الصاوي” الذى أستطاع أن يحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة لنادرة من طفولته، كما تناقلها عدد كبير من معجبيه ومحبيه. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار وصور المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا.

صورة نادرة من طفولة النجم المصري “خالد الصاوي”

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في سياقٍ آخر، قال الفنان خالد الصاوي، إن صداقة قوية تعود لثمانينيات القرن الماضي جمعت بينه وطارق لطفي وفتحي عبدالوهاب وأحمد رزق، وهو ما ظهر جليًا خلال أحداث مسلسل «القاهرة كابول» الذي جمعهم سويًا في موسم مسلسلات رمضان 2021.

وكان المشهد الذي جمع الأصدقاء الأربعة في مسلسل القاهرة كابول، تصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، حيث شهد احتفاء جماهيري من قبل متابعين «السوشيال ميديا» الذين عبروا عن إعجابهم بالمباراة التمثيلية التي جمعت بين أبطال المسلسل الذي كتبه عبدالرحيم كمال، وأخرجه حسام علي.

وعن هذا المشهد تحديدًا، قال الصاوي: نحن نعرف بعضنا البعض منذ الثمانينيات، وأحمد رزق علاقتنا في أول التسعينيات هو أصغر مني بـ 13 عامًا لكن نحن جيل متقارب لأنه في وقت من الأوقات جمعتنا أكاديمية الفنون، وأكثر من مرة كان هناك مشاريعًا للعمل سويًا لكن لم تكتمل، منها بروفات تم إعدادها مع طارق لطفي، ومع فتحي عبدالوهاب كان هناك مشروع من إخراجي وهكذا.

وتابع خالد: نحن أصحاب نعرف بعض جيدًا نثق كثيرًا في بعضنا البعض، ونهتم بمصلحتنا وبمصلحة العمل، «مفيش نفسنه» أو أنانية «مين يسرق الكاميرا من الثاني» لا يوجد مثل هذا الكلام نهائي في علاقتنا، كل هؤلاء واثقين في أنفسهم «ممثلين تُقال» تربية المسرح وتلقوا تدريبات فنية وضحوا من أجل المسرح.

وقدم خالد الصاوى، خلال شهر رمضان 2021، عملين وهما مسلسل “اللي مالوش كبير” مع ياسمين عبد العزيز، الذى يظهر فيه بدور زوج “غزل” الذي قدمته ياسمين، ومسلسل “القاهرة كابول” الذى قدم فيه دور ضابط أمن وطني، كما يعرض حاليا لـ “الصاوي”، فيلم ” أحمد نوتردام” مع رامز جلال وغادة عادل، و”فيلم للإيجار“.

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