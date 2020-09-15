تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان شهير، كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، كما أثنى المتابعون على براءته وجماله. وأشار البعض أن ملامحه لم تتغير كثيراً بمرور الزمن.

أنه الفنان “آسر ياسين” الذي حرص على مشاركة جمهوره ومتابعيه بصورة من ذكريات طفولته عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، والتي ظهر فيها بعمر الثلاث سنوات، بصورة بالأبيض والأسود، ليخطف انظار محبيه وسرعان ما استقبل عدد كبير من التعليقات والاعجابات خلال دقائق من نشره للصورة.

في سياقٍ آخر، تصدر الفنان آسر ياسين مؤشرات البحث جوجل بسبب تواجده فى حلقة مع الإعلامية منى الشاذلي فى “برنامج معكم منى الشاذلي”، الذى تمت إذاعته على سى بى سى وكان معه أبطال “مسلسل ب 100 وش” الذي شارك في موسم مسلسلات رمضان 2020، وحقق نجاحًا جماهيراً باهراً.

وعلي الصعيد الفنى، بدأ الفنان آسر ياسين تصوير حكاية “فى أمل”، من “مسلسل نمرة اتنين” والتى تشاركه فى بطولة الحكاية الفنانة أروى جودة، للمخرج هانى خليفة، وتأليف سما عبد الخالق، ويترقب الجمهور عرض “مسلسل نمرة اتنين”، الذى تم الإعلان عنه الأيام الماضية، فهو عمل درامى جديد ومختلف، يضم مجموعة كبيرة من النجوم، ينتمى لنوعية الـ8 حلقات المتصلة المنفصلة، ويضم قصصا مختلفة عن العلاقات ومفهوم الرومانسية فى المجتمع الحديث، ويعرض القصص بطريقة شيقة وجذابة.

“مسلسل نمرة اتنين” يعد من الأعمال المختلفة والمميزة فى الدراما ومن النجوم الذين يشاركون فى المسلسل “نيللى كريم، ومنى زكى وإياد نصار، وعمرو يوسف، وشيرين رضا وماجد الكدوانى وأحمد مالك وأمينة خليل وعادل كرم”.