تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان شهير، كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلاً يبلغ من العمر 5 سنوات تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءته وجماله.

إنه الفنان والمطرب المصري “أحمد فهمي” الذي أستطاعت أن يحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصور النادرة من طفولته، كما تناقلها عدد كبير من محبيه. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار وحياة المشاهير والفنانين، وأرفق فهمي تلك الصور بالتعليق قائلاً:” لاتكبر.. أنه فخ”.

وعلي الصعيد الفنى، روج الفنان أحمد فهمي، لأحدث أعماله الدرامية ” مسلسل أسود فاتح”، ونشر البرومو التشويقي للمسلسل عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، وكتب تدوينة قال فيها: “استنوني في دور ‎خالد، في مسلسل ‎أسود فاتح ابتداءً من ٢٧ سبتمبر على ‎شاهد VIP”.

“مسلسل أسود فاتح” بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل. وكان من المقرر عرض المسلسل في موسم رمضان 2020، لكن بسبب إنتشار فيروس كورونا وتعليق حركة الملاحة الجوية تم تأجيل تصويره ليخرج من الماراثون الرمضاني.