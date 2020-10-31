تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان شهير، كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كان طفلاً يبلغ من العمر 9 سنوات تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصور بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءته وجماله.

إنه النجم المصري “أحمد عز” الذي أستطاع أن يحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة النادرة من طفولته، كما تناقلها عدد كبير من محبيه. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين.

وعلي الصعيد الفني، يذكر أن الفنان أحمد عز يقوم حالياً بالمشاركة في “مسلسل هجمة مرتدة” مع الفنانة هند صبري، وهشام سليم، وماجدة زكي، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، والشاب خالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم، ومجموعة كبيرة من الشباب. والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، حيث كان مقررا عرضه في شهر رمضان الماضي لكنه تأجل نظرا لظروف فيروس كورونا.

كما يشارك الفنان أحمد عز في بطولة “فيلم كيرة والجن” مع النجم كريم عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج شركة سينرجي، والفيلم يرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، إذ يتناول الفيلم واقع المجتمع المصري في فترة الإحتلال الإنجليزي إبان ثورة 19، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924.