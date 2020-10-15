تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي خلال اليومين الماضيين عدداً من الصور التي تخص الفنان المصري ​عمرو دياب​، والتي تعددت وتنوعت بين مراحل حياته العمرية، وذلك بالتزامن مع إحتفاله بعيد ميلاده الـ59.

وكان من بين هذه الصور واحدة من الطفولة، ظهر فيها وهو يحتفل بعيد ميلاده.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ أشاروا إلى أنه لايزال يحافظ على ملامحه الطفولية إلى اليوم.

ومن ناحية أخرى، كان تداول المتابعين مقطع فيديو ظهر فيه دياب وهو يرقص مع مريم إبنة الفنان المصري الراحل عامر منيب.

وظهر كل من عمرو ومريم وهما يرقصان بحماس، إذ تفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل كبير، متمنين لهما دوام الفرح والسعادة.





