ابن الوز فنان، مطرب وفنان شهير، وابنه دخل عالم الفن أيضًا واستطاع أن يثبت نفسه وهو مازال في بداية مشواره،

ظهر معه وهو طفل في فيلمين من أشهر أفلامه، وها هو الآن فنان شاب.

ففي أحد المشاهد في فيلم “بحبك وانا كمان”، ظهر وهو يطير طائرة وفجأة ينقطع حبلها، فيراه والده ويغني له،

وظهر في فيلم قلب جرئ كان ابنه، أصبح الآن من السهل معرفته.

إبن مصطفى قمر

إنه الفنان الكبير والمطرب الشهير مصطفى قمر وابنه تيم وهو من في الصورة بالأعلى.

وتيم من مواليد 29 سبتمبر 1996، ويبلغ من العمر 24 عام، وهو أكبر ابناء مصطفى قمر من زوجته غادة عيسى.

وظهر تيم مؤخرًا على الشاشة في عدد من الأعمال منها مسلسل خيانة عهد مع الفنانة يسرا، ليالي الحلمية الجزء السادس، أبو البنات، لدينا أقوال أخرى، أهو ده اللي صار





