تداولت مجموعة من الحسابات علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة نادرة تعود إلى أيام الطفولة لفنان مصري شهير، حيث كان طفلاً في سنوات عمره الأولي، وتفاعل الجمهور مع الصورة بشكلٍ لافت، حيث أشاد المتابعون ببرائته ووسامته.

أنه الفنان “عمرو محمود ياسين” الذي نشر تلك الصورة له مع النجم الراحل فريد شوقي عبر حسابه علي موقع “إنستجرام“، حيث كان يحتفل بعيد ميلاده ويطفئ الشمع، ولاحظ الجمهور أن شكله لم يتغير من الطفولة حتى الآن، وغازله الجمهور من خلال مجموعة من التعليقات.

صورة نادرة من طفولة الفنان “عمرو محمود ياسين” مع الراحل فريد شوقى

ومن المعروف أن عمرو ياسين ينتمى لعائلة فنّية كبيرة، فوالده هو النجم الكبير محمود ياسين الذي رحل عن عالمنا 10 أكتوبر من العام الماضي 2020، عن عمر يناهز الـ79 عاماً، ووالدته الفنانة “شهيرة“، و شقيقته رانيا محمود ياسين وزوجها الفنان المصري محمد رياض، كما أن عمرو متزوج من إعلامية مصرية مشهورة، ونجلهما ممثل شاب صاعد حقق نجاحًا كبيرًا في الفترة الآخيرة.

يُشار أن عمرو محمود ياسين متزوج من الإعلامية «آيات أباظة»، حيث بدأت قصة حبهما خلال المرحلة الثانوية بمدرسة الحرية الثانوية بالدقى وتزوجا وأنجبا إبنهما الأول “محمود عمرو ياسين” الذي يعمل في مجال التمثيل حالياً، وأنجبته آيات لا تزال في مرحلة الدراسة الجامعية. ثم أنجبا إبنتهما “علياء” التى تشبه والدها في الشكل وفي الطباع إلي حدٍ كبير.

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وتحدث عمرو خلال لقاء تلفزيونى عن قصة زواجهما، قائلًا:”أنا وآيات مرينا بكل المراحل مع بعض، مرحلة، المراهقة والشباب، إحنا تجربة استثنائية جدًا، التفاهم والتواصل سهل بينا … وحمايا الله يرحمه كان صديق وأب ورجل عظيم، وأنا كنت بحبه جدا وكان رجل غير تقليدي ومقصر فيا عدم وجوده معانا الآن”،

هذا وقد أحتفل عمرو محمود ياسين، بتكريم نجله محمود جونيور في مهرجان الفضائيات العربية، والذي أقيم خلال شهر سبتمبر الماضي بحضور كوكبة من نجوم الفن.

ونشر “ياسين” صورة لتكريم نجله عن دوره بـ “مسلسل اللي مالوش كبير“، وعلّـــق عليها: “الأفضل ..محمود ياسيـن جونيور بمهرجان الفضائيـات العربية ”.

مسلسل “اللي مالوش كبير” عرض ضمن سباق دراما رمضان 2021 الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.

“اللي مالوش كبير” بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، محمود حافظ، عايدة رياض، أحمد عبدالله محمود، إيمان السيد، خالد سرحان، دينا فؤاد، خالد الصاوي، فتوح أحمد، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصطفى فكري.

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