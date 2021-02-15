تداولت مجموعة من الحسابات الفنيّة الناشطة المعنيّة بأخبار وصور وحكايات نجمات ونجوم الزمن الجميل علي السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان شهير، حيث كان يبلغ من العمر عامه الأول، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءته ووسامته منذ حداثة سنّه.

أنه الفنان الراحل “فريد الأطرش” الذي قدم العديد من الأغنيات والألحان التى أثرت الموسيقي والغناء، وجسد أيضاً العديد من الأدوار المؤثرة على شاشة السينما، فهو موسيقي ومطرب وممثل سوري مصري. ترك بصمات واضحة في الموسيقى والغناء العربي ويعد من أعلام الفن في مصر الوطن العربي.

صورة نادرة من طفولة الموسيقار الراحل ” فريد الأطرش “

الموسيقار الكبير الراحل ” فريد الأطرش “

“فريد الأطرش ملك العود” قال في حوار تليفزيوني قديم له، إنه يخشى الموت “قبل ما الناس تسمع ألحانه وأغانيه”، مضيفا: “الحقيقة مش لاقي لحد دلوقتي فنان يقدر يغني الألحان بتاعتي، وده مش غرور بس دي الحقيقة، محدش هيعرف يغني ألحاني، والجيل دلوقتي عايز يعمل كل حاجة بسرعة ويوصل بسرعة ويغني بسرعة”.

ومن أبرز أغاني الموسيقار فريد الأطرش “لا وعينيك”، “أضنيتني بالهجر”، “مش كفاية”، “مانحرمش العمر منك”، “عشان مليش غيرك”، “زمان يا حب”، “أحلف لك”، “حبيب العمر”، “لاكتب على أوراق الشجر”، “نورا نورا”، “يا ويلي من حبه”، ومن أشهر أفلامه في السينما، “حبيب العمر، عفريتة هانم، لحن الخلود، رسالة غرام، ودعت حبك، ماليش غيرك، شاطئ الحب، يوم بلا غد، حكاية العمر كله، رسالة من امرأة مجهولة، الخروج من الجنة”، وآخر أفلامه “نغم في حياتي”.

ورحل الموسيقار فريد الأطرش في 26 ديسمبر عام 1974م، حيث توفي بمستشفى الحايك في بيروت، إثر أزمة قلبية تاركًا لجمهوره فنه وأغانيه الرائعة التي مازالت تعيش في وجداننا.