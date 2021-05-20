رحلت قبل أيام الفنانة العراقية المقيمة في مصر “فاتن فتحي” والمعروفة باسم “نادية العراقية“متأثرة بفيروس كورونا، مما دفع عدد من الحسابات علي السوشيال ميديا بإعادة نشر صورة قديمة لزوجها الوسيم، الذي بدي يشبه أبنائها كثيرًا وهذا ما أكد عليه معظم متابعيها عبر تعليقاتهم.

وكانت نادية العراقية، اعتادت مؤخرًا على نشر صور أبنائها الثلاثة: “نيللي، مي، أدهم”، الذين يتمتعون بجمال لافت للأنظار، وتنوعت تعليقات متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين سعادتهم بجمال أبنائها، فضلًا عن المقارنة بينها وبينهم من حيث التشابه وبين التساؤل عن زوجها، مما دفعها إلي نشر صورته.

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من ناحية أخري، رثى «أحمد محروس»، زوج الفنانة نادية العراقية، عبر حسابه في موقع «فيسبوك»، زوجته التي توفيت متأثرةً بفيروس كورونا، قائلاً: «انتهى كل شيء، سنوات عظيمة من الحب، ودقائق معدودة من حديث ما قبل النهاية، ثم النهاية، نهاية الوعود، نهاية الأحلام، نهاية كل شيء، كيف أخبر قلبي بأن كل ما بنيناه في سنوات قد حان أوانه ليهدم في رمشة عين، كيف أقنع قلبي بأن تلك التي كانت تحبني لحد الجنون لن تكون متواجدة في حياتي بعد الآن».

وأضاف: «كيف أخبره بأننا لن نضحك حتى تؤلمنا بطوننا بالضحك، بأننا لن نبكي مجدداً عند المشهد الأخير من ذاك الفيلم، وبأنك لن تهاتفيني لتخبريني بأنك ما عشقت ولن تعشقي غيري، بأنك لن تهاتفيني ليلاً لتخبريني بأن النوم قد فارق جفونك، وتريدين الارتماء بين ذراعي لتخبريني بكل ما يعصر الوجع داخل عيونك، مع الأسف، ومع كامل الوجع انتهينا قبل الأوان بكثير».

ورحلت نادية العراقية عن عالمنا بعد صراع دام أسبوعين مع كورونا، وقررت أسرتها تأجيل العزاء للأربعين بسبب جائحة كورونا، وهو ما أعلنه ابنها الأكبر أدهم عبر «فيسبوك»، قائلاً: «نظراً للظروف الصحية التي تعصف بالوطن نتيجة جائحة كورونا، وتنفيذاً للأوامر الصحية فقد تقرر اقتصار العزاء على العائلة في الإسكندرية مع مراعاة ظروف التباعد».

مضيفاً: «على أن يُقام للمرحومة أربعينية في مكان في القاهرة سيُحدد ويعلن عنه بوقت كاف لتلقي واجب العزاء في المرحومة نادية العراقية، ولا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم».

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