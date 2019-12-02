هذا ما كشفته إنجي خوري بعدما اتهمتها قمر بإصابتها بمرض الإيدز

بعدما اتهمتها الفنانة قمر بأنّها مصابة بمرض الإيدز، نشرت الشابة إنجي خوري عبر ستوري تطبيق “انستغرام” صورة للتحليل الذي أجرته، والذي يؤكد عدم إصابتها بالمرض.

وعلقت على نتائج التحليل بـ: “سبق و اتهمت اني مصابة بمرض السيدا او الايدزو هالشي كتير بشع و شوهلي سمعتي كتير الله يسامح اللي كان السبب و يبعد هالمرض البشع حتى عن أعدائي، انا عملت فحص لهالمرض و هي النتيجة اللي بتأكد اني سليمة منو و غير مصابة فيه الحمدلله و لكن تأخرت لنشرتها بسبب المشاكل اللي مرقت فيها مؤخراً متل ما شفتو”.