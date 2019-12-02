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هذا ما كشفته إنجي خوري بعدما اتهمتها قمر بإصابتها بمرض الإيدز

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بعدما اتهمتها الفنانة قمر بأنّها مصابة بمرض الإيدز، نشرت الشابة إنجي خوري عبر ستوري تطبيق “انستغرام” صورة للتحليل الذي أجرته، والذي يؤكد عدم إصابتها بالمرض.
وعلقت على نتائج التحليل بـ: “سبق و اتهمت اني مصابة بمرض السيدا او الايدزو هالشي كتير بشع و شوهلي سمعتي كتير الله يسامح اللي كان السبب و يبعد هالمرض البشع حتى عن أعدائي، انا عملت فحص لهالمرض و هي النتيجة اللي بتأكد اني سليمة منو و غير مصابة فيه الحمدلله و لكن تأخرت لنشرتها بسبب المشاكل اللي مرقت فيها مؤخراً متل ما شفتو”.

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