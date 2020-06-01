أحتفل أمس الكثيرين من محبي الفنان المصري الراحل “يونس شلبي” بذكري ميلاده التى صادفت يوم 31 مايو 1941، وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة لنجله الوحيد “عمر” والذي لا يعرفه الكثيرين، ووحصدت تلك الصورة تفاعل كبير وانتشرت بشكل سريع بسبب الشبه الواضح بينه وبين والده الفنان يونس شلبي.

عمر نجل الفنان الراحل “يونس شلبي”

يُذكر ان الفنان يونس شلبي يعد من احد اهم نجوم الكوميديا في تاريخ الفن المصري، وله العديد من الأدوار المميزة التي ترك من خلالها بصمة كبيرة في أذهان الكثير من الأجيال، وتعد أهم أعماله الفنية مسرحية “مدرسة المشاغبين” مع سعيد صالح وعادل إمام وعدد آخر من النجوم، والتي حققوا من خلالها نجاحا غير مسبوق، ويعتبرها الكثيرين أهم مسرحية في تاريخ المسرح المصري، كما شارك أيضا في بطولة مسرحية “العيال كبرت” بجانب حسن مصطفي وكريمة مختار وسعيد صالح وأحمد زكي، وحققوا من خلالها أيضاً نجاح منقطع النظير ،ومازالت تنال إعجاب الجمهور وتشهد أعلي نسب المشاهدات حتى يومنا هذا عند عرضها علي الشاشات .

وعلي مستوي السينما له الكثير من الأفلام المميزة كان أخرها فيلم أمير الظلام مع الزعيم عادل إمام وسعيد صالح، وبعدها دخل في وعكة صحية شديدة ألمت بها لعدة سنوات وبعدها فارق الحياة عن عمر يناهز الـ66 عاماً .