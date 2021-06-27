أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 6 أعوام علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

أنها النجمة اللبنانية المعتزلة “أمل حجازي” التى نشرت صورة من طفولتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“، وانهالت التعليقات على الصورة التي نشرتها، فأعرب محبوها عن اعجابهم بالصورة والملامح الطفولية البرية التي كانت تتمتع بها فنانتهم ومازلت تحتفظ ببعضها حتى الآن.

صورة نادرة من طفولة الفنانة اللبنانية المعتزلة “أمل حجازي”

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من ناحية أخري، تتابع الفنانة اللبنانية ​أمل حجازي​ برفع الصوت ضد الطبقة السياسية في لبنان، حيث كتبت على حسابها الخاص: “اشطر سلطة بالشحادة متعودااا دايماً.. ما بدنا نشحد من ولا اي دولة بدنا تحلو عننا انتو واغنامكم لنرجع نبني ما تبقّى من وطننا ..لبنان ليس بخير”

وكانت دعت «حجازي» الشعب اللبناني إلى التخلي عن طائفيتهم ورفضهم سرقة أموالهم، حيث كتبت تقول عبر أحد حساباتها الرسمية الموثّقة: “تخلّوا عن طائفيتكم وعن ما وجدتم عليه آبائكم وحكّموا عقولكم واْرفضوا ذلكم وإستعبادكم وسرقة جنى عمركم”… وتابعت:” الدين والمعتقدات لله امّا حياتكم على الأرض فأنتم من يتحكم بها تعيشونها ام بالذل ام بالكرامة واخرجوا الى الشوارع لتحاربوا العدوان الحقيقي الذي سلبكم كل شيء وثوروا ثورة حقيقية”.

ليست هذه المرة الأولى التى تعبر أمل حجازى عن غضبها على «تويتر» جراء ما يحدث فى لبنان، فقد سبقت وأن غردت أمل قائلة : “في مرضى سرطان مش عم بلاقو دوا هيدا شو اسمو مش قتل؟؟ مش غريب عليكم تقتلوا .. تاريخكم مليان دبح وقتل عتبي مش عليكم عتبي عالشعب الساكت يلي ما بفوت على نص بيوتكم يسحبكم متل الكلاب عفوا على الإهانة للكلاب”.

ولدت “أمل حجازى” في بيروت عام 1977 لكن منبعها كان في كفر فيلا، جنوب لبنان لأسرة تتكون من خمسة أبناء غيرها، وقد أطلقت أول ألبوماتها “آخر غرام” عام 2001، كما شاركت الفنان الجزائري “فضيل” في أغنية (عينك عينك) التي كانت كانت ضمن أغاني ثاني ألبوماتها “زمان” عام 2002 ، ومنذ عدة سنوات أعلنت أمل حجازى عن ارتدائها الحجاب.

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