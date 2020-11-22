تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، كانت قد نشرتها عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءتها وجمالها.

إنها الفنانة “ نشوي مصطفي” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، كما تناقلتها عدد كبير من متابعيها ومحبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين، وأرفقت نشوي تلك الصورة بالتعليق قائلة:” أنا وأنا كان عمري 3 سنين في الصورة الأولي”.

في سياقٍ آخر، كانت الفنانة نشوي مصطفي قد أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها علي “فيسبوك”: “ادعولى عملت اشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللاسف كورونا — اي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت ارجوكم يعمل تحليل — لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونوش خللو بالكم الكورونا رجعت بشدة — الم رهيب ربنا مايكتبه على عدو ولا حبيب – ربنا يحافظ عليكم يارب – ادعولى”.

وخرج بعدها نجلها ليطمئن محبيها عن حالتها الصحية وقال “بفضل الله وبفضل دعوات حضراتكم وبفضل مجهود اطباء وهيئة تمريض مستشفى العجوزة أمى حالتها مستقرة الحمد لله وبعتذر لعدم الرد ربنا أعلم بينا انا وابويا وأختى الف شكر بابلغ أمى كل تليفوناتكم وكومنتات حضراتكم ودعواتكم لرفع حالتها النفسية وبتكون فرحانة ولله الحمد دائماً وفى كل الاحوال”.

كما وجهت نشوي مصطفي الشكر لجمهورها وزملاءها الذين وقفوا إلى جوارها ودعوا لها في أزمة إصابتها بفيروس كورونا مؤخرًا. في أول تعليق لها بعد تعافيها وخروجها من المستشفي، وكتبت: “هو انا استاهل كل الحب ده- دعواتكم الطيبة ليا هي لطف من الله ورحمات- في رقبتى دين كبير لكل حد دعا لى بمنتهى الالحاح ان ربنا يشفينى ربنا سبحانه انعم عليا بالمرض علشان يعلمنى ويخلينى اشوف الدنيا من عند باب الخروج وسبحانه انعم عليا بفرصة تانية يارب اقدر اقضى الباقى في شكره وحمده بأخلاص— كتر الف خيركم وربنا ينعم عليكم بالصحة ويرزقكم بفيض من الرحمات اللى ربنا انعم عليا بيها من خلال قلوبكم المليانة نور كتر الف خيركم وبحبكم في الله الذي احببتمونى فيه والحمد لله رب العالمين”.