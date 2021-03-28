أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة فنانة شهيرة، حيث كانت طفلة مع والدتها وتبلغ من العمر 6 أعوام علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي جمالها منذ حداثة سنها.

إنها الفنانة “منة شلبي” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها مع والدتها الفنانة القديرة “زيزي مصطفي“، ومع انتشار تلك الصورة سارع المتابعون إلى المقارنة بين شكلها فيها وبين شكلها الحالي. ورأى الكثيرون أن ملامحها لم تتغير كثيراً بمرور الزمن، وأشار الكثير أنها تتمتع بشبه كبير مع والدتها.

وعلى الصعيد الفنى، انطلق تصوير الجزء الثانى من “مسلسل ليه لأ” والذى تقوم ببطولته النجمة منة شلبي بعد ما وقع اختيار الشركة المنتجة للعمل عليها لتقديم الجزء الثانى من المسلسل، وتدور أحداثه في 15 حلقة، تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين وإخراج مريم أبو عوف، ومن المقرر أن يتم تقديم عدة أجزاء مخصص لكل بطلة مختلفة ويناقش العمل إحدى القضايا التى تهم المرأة فى المجتمع المصرى.

الجزء الأول من “مسلسل ليه لأ” قدمته الفنانة أمينة خليل فى أولى بطولاتها المطلقة وحقق نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه، وشاكر فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم على رأسم الفنانة هالة صدقى وشيرين رضا ومحسن محى الدين، ومحمد شرنوبى وعدد من الوجه الجديدة من الشباب.

وكانت آخر أعمال منة شلبي الدرامية مسلسل “في كل أسبوع يوم جمعة“، وشاركها البطولة كل من آسر ياسين، وسوسن بدر، وعبدالعزيز مخيون، وخالد أنور، ومى الغيطى، وأحمد خالد صالح، ومحمد حاتم، وإخراج محمد شاكر خضير.