خطفت الطفلة لولوة الأنظار عبر مواقع التواصل الإجتماعي بجمالها وملامحها الاوروبية، بعد احتفال والدها حازم إمام، نجم الزمالك السابق، بيوم ميلادها.

وشارك نجم كرة القدم المشهور مجموعة من الصور لابنته الصغرى من مراحل عمرية مختلفة، وعلق عليها “عيد ميلاد سعيد لولي.. بحبك”. وتحولت الطفلة الى تراند على السوشيال ميديا بجمالها وملامحها البريئة وشعرها الأشقر الطويل، واعتبر العديد من المعلقين انها تشبه والدها وتغزلوا بها، متمنيين ان تكون حياتها كما شكلها.

يذكر ان حازم إمام يحرص دائما على تهنئة أفراد اسرته بالمناسبات السعيدة عبر السوشيال ميديا، وهي تتكوّن من زوجته قدرية و3 بنات هن هيا وتاليا ولولوه.











