تداولت مواقع السوشيال ميديا صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لنجمة عربية شهيرة، كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” سابقًا، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا تقريباً،وكانت برفقة العندليب عبد الحليم حافظ.

إنها الديفا سميرة سعيد، التي نشرت -في وقت سابق- عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر“، مجموعة صور فى طفولتها مع العندليب، علقت عليها: “ستظل أيقونة الغناء ومعلّم الأجيال”.

صورة من طفولة سميرة سعيد مع العندليب

وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، كما أشادوا ببرائتها وجمالها في تلك المرحلة العمرية.

البداية

ولدت سميرة عبدالرازق بنسعيد، وشهرتها “سميرة سعيد “في العاصمة المغربية الرباط عام 1958، أحبت الغناء منذ الطفولة، وشجعتها أسرتها على السير في هذا الطريق، لذا دفعتها للمشاركة في برامج اكتشاف مواهب الصغار، ولأنها تمتلك موهبة حقيقة جذبت أنظار صناع الموسيقي بالمغرب وعمرها 10 سنوات.

استطاعت الطفلة الصغيرة بفضل موهبتها الاستثنائية أن تقدم أغنيات خاصة بها في مرحلة الطفولة، ومنها “سبحان الإله” و”إلهي”، و”رمضان أقبل”، كما شاركت في مسلسلات تلفزيونية منها مسلسل “مجالس الفن والأدب” إنتاج 1969.

أبرز أعمال سميرة سعيد الغنائية

قدمت سميرة سعيد خلال مسيرتها الفنية ما يقرب من 46 ألبوما غنائيا، ومن أبرزها “بقى ده اسمه كلام، ومناديل الوداع، وضاع فكري، وعلمناه الحب، واحكي يا شهر زاد، ومش هتنازل عنك، وسيبني لوحدي، وشفت القمر، وخايفة، وعاشقة، وليلة حبيبي، وقويني بيك، وعايزة أعيش، وأيام حياتي”.

وتعاونت في هذه الألبومات مع كبار الملحنين مثل محمد سلطان وحلمي بكر وبليغ حمدي ومحمد الموجي، واستطاعت أن تواكب كل الأعمال، فعندما ظهرت الأغنية السريعة في التسعينيات، تخلت عن الأغاني التي تعتمد على المقدمة الموسيقية الطويلة، وراحت تقدم أعمالا غنائية سريعة ورشيقة، وقامت بتصويرها بطريقة الفيديو كليب.

ولأنها تمتلك الحضور أمام الكاميرا حققت الأعمال المصورة نجاحا كبير ودليل ذلك حجم النجاح الذي حصدته بعد طرح كليب “يوم ورا يوم” الذي جمعها بـ”شاب مامي”.

الزواج و الحب

أحبت سميرة سعيد الموسيقار المصري هاني مهنا الذي تعاونت معه في بداية طريقها، وتزوجته بعد فترة قصيرة ثم انفصلا إثر العديد من الخلافات التي نشبت بينهما، ثم تزوجت من رجل الأعمال مصطفى النابلسي، الذي أنجبت منه ابنها الوحيد “شادي”.

سميرة سعيد تستعد لعمل فني جديد

وعلى الصعي الفني، عقدت المطربة سميرة سعيد، جلسات عمل مع الملحن عمرو مصطفى والشاعر هاني عبدالكريم، حيث تتعاون معهما في عدد من الأغاني الجديدة.

وتسجل سميرة سعيد، إحدى هذه الأغاني خلال الأيام المقبلة لطرحها قريبًا.

سميرة وعمرو تعاونا سويا في أغاني “خليك في وقتك، طعم الأيام، كلنا إنسان، كل الأوقات، يوم ورا يوم، مشتقالك، ما خلاص، لا بينا حلم، قويني بيك، بالسلامة، شاءت الظروف، الحياة والسلام، صعب عليا، الله يسهلك”.



آخر أغانٍي طرحتها سميرة سعيد أغنية “إنسان آلى” وهى الأغنية العاشرة والأخيرة في أغنيات ألبومها الذي حمل نفس الاسم “إنسان آلي”.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »