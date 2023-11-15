انتشرت على السوشيال ميديا صورة لطفلة تبلغ من العمر قرابة الـ3 سنوات، وكتب عليها أنها لفنانة شهيرة في مرحلة طفولتها، وظهرت في تلك الصورة وهي تبتسم ابتسامة جميلة.

وشارك الصورة عدد كبير من الجمهور، فهم لم يصدقوا أن هذه هي الفنانة التي ذكر اسمها أعلى الصورة، فهناك اختلاف في الملامح والشكل بسبب التقدم في العمر.

صورة نادرة من طفولة دينا فؤاد

أنها الفنانة المصرية “دينا فؤاد“، التى أستطاعت بتلك الصورة من طفولتهـا أن تحصد كم هائل جداً من الإعجابات التعليقات، كما تناقلها عدد كبير من محبيها. ومجموعــة الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار وحياة المشاهير والفنانين .

ميلادها ونشأتها

ولدت الممثلة «دينا فؤاد» في 25 يوليو عام 1987م في قرية شها بمحافظة المنصورة، وقد عملت في بدء حياتها مذيعة بقناة الحرة الفضائية الأمريكية، وقدّمت واحد من أهم البرامج الاجتماعية السياسية في تلك الفترة.

انطلاقتها الفنّية

انطلاقتها الفنّية كانت من خلال مسلسل (الدالي) عام 2007م عندما رشحها الفنان الراحل (نور الشريف) للقيام بدور ابنته الكبرى (هبة)، ثم شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية وبرعت في لعب أدوار الشر من خلال العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية الناجحة.

الحياة العائلية والزواج

وتزوّجت دينا فؤاد بمنتج ومخرج البرامج «شريف عبد العزيز» بعد قصّة حب نشأت بينهما عندما كانت دينا مقدّمة برامج على قناة الحرّة ، ورزقا بابنتهما الأولى والوحيدة “زينة” في 19 يناير عام 2008 ، وانفصلا الزوجان عام 2010 .

اَخر أعمال الفنانة دينا فؤاد

يذكر أن اَخر أعمال الفنانة دينا فؤاد، هو مسلسل “اللى مالوش كبير” الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز،محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود،صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى

دينا فؤاد مسلسل «حكايات الماميز»

كما شاركت في مسلسل «حكايات الماميز» وشاركها البطولة خالد سليم، انتصار، حجاج عبدالعظيم، وليد فواز،ونورهان، هبة عبدالغني، يوسف إسماعيل، هشام الشاذلي، رباب ممتاز، أماني كمال، ومن إخراج أحمد صالح، مسلسل”حكايات الماميز” معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومىسعد وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة خالد سليم، دينا فؤاد، وليد فواز، انتصار، هبة عبد الغنى،حجاج عبد العظيم، نورهان، أمانى كمال، رباب ممتاز، أحمد حبشى، وعدد من الأطفال وتدور أحداث العمل في اطاراجتماعى لايت

خالد سليم ودينا فؤاد

ويسجل مسلسل “حكايات الماميز” التعاون الثانى بين خالد سليم ودينا فؤاد في الدراما بعدما قدما سويًا مسلسل”جمال الحريم” الذى تم عرضه عام 2020، وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة نور اللبنانية،وخالد سليم، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير، وفراس سعيد، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، وهدى الأتربىومحمد شاهين.

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