تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة بالأبيض والأسود للممثلة المصرية ​نادية الجندي​، كانت نشرتها هي عبر صفحتها الخاصة.

وظهرت الجندي في الصورة من الطفولة وترتدي ملابس عرض مسرحي قدمته في المدرسة برفقة زملاء لها.



يذكر أن آخر أعمال الجندي مسلسل “سكر زيادة” الذي عرض في رمضاني الماضي، ودارت أحداثه في إطار كوميدي حول ثلاث سيدات وهن عصمت وكريمة وجميلة، يقعن ضحايا عملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وكان عليهن التعايش مع الوضع الراهن بأن يعشن سويا في نفس الفيلا، أو أن تستحوذ إحداهن دون الأخرى على الفيلا.

وشارك في بطولة العمل الممثلين سميحة أيوب، نبيله عبيد، هالة فاخر مي الغيطى، طارق عبد العزيز، أميرة هاني، هنادى مهنى، مصطفى أبو سريع، محسن منصور، محمد الدسوقي، صبري فواز، تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان.







