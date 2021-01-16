أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي.

ويعد ابرز هؤلاء الفنانين الشباب “ياسمين غيث” حفيدة الفنان الكبير الراحل “عبدالله غيث”، التي ورثت عن جدها مهنة التمثيل، حيث أنها شاركت في عملين فنيّين، «مسلسل حلاوة الدنيا» مع النجمة هند صبري وأدت دور شابة مريضة بسرطان الثدي، ثم شاركت في «مسلسل رحيم» مع النجم ياسر جلال. هذا بالإضافة إلي عملها كمصممة أزياء ومجوهرات.

تخرجت ياسمين غيث من كلية الإعلام بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة وعملت بعد ذلك بإحدى المدارس الدولية. وبعد أن أصيبت بالسرطان بدأت في عمل حملات توعية بالمرض وتشجيع الناس على محاربته والقضاء عليه، ومن هنا جاء دخولها لعالم التمثيل بالصدفة بعدما عرض عليها المنتج محمد مشيش المشاركة في (مسلسل حلاوة الدنيا) وتقديم دور فتاة مصابة بالسرطان وتحاربه بنفس ما تفعله في الحقيقة، وعلى الرغم من أن ما قدمته تجربة حقيقية مرت بها إلا أن موهبتها ظهرت فى أداءها وقدرتها على التحكم في انفعالاتها.

من ناحية أخري، قالت الفنانة ياسمين غيث، إنها لم يكن يخطر ببالها مطلقا أن تكون ممثلة، ولكنها كانت متابعة جيدة للأعمال السينمائية، وكانت تشاهد أعمال أجدادها الفنانين حمدي غيث وعبدالله غيث، مشيرة إلى أنها دخلت مجال التمثيل عن طريق الصدفة.

وأضافت ياسمين غيث، خلال لقائها في برنامج “on set”، الذى تقدمة الإعلامية شيرين حمدى، أنها بعدما أصيبت بسرطان الثدى فى عام 2016 كانت تقوم بكتابة قصتها مع هذا المرض على السوشيال ميديا، فبدأ الكثير يتفاعل معها، وكانت تتكلم بقوة وكان المرض في مرحلة مبكرة، وقامت بإجراء العملية ومرت بفترة من الاكتئاب والتوتر، ولكنها مرت سريعا.

وواصلت ياسمين، حديثها عن أول دور قدمته فى مسلسل حلاوة الدنيا، مؤكده أن هذا الدور جاءها بعدما قام المنتج القائم علي المسلسل بمشاهدة المنشورات التى تقوم بنشرها على مواقع التواصل الإجتماعى وأخبرها أنه يريدها معه فى هذا العمل.