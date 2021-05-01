بعد اصابة الممثلة المصرية ​دلال عبد العزيز​ بفيروس كورونا، ونقلها وزوجها الممثل المصري ​سمير غانم​ إلى المستشفى، اعتقد الجميع أن سمير غانم مصاب بكورونا أيضاً، خاصةً أنه حديثاً كان يلتزم بالعزل الصحي، ويخضع لتحاليل طبية وينتظر نتيجة المسحة، وذلك بعد إصابة زوجته الممثلة المصرية دلال عبد العزيز وإبنته الممثلة المصرية دنيا سمير غانم بفيروس كورونا.



لكن علم موقع الفن ان سمير غانم يمكث في المستشفى في القاهرة بسبب مروره بوعكة صحية لها علاقة بالكلى وليس بسبب كورونا.

بينما ترقد دلال عبد العزيز في المستشفى بسبب اصابتها بفيروس كورونا ولكن في مستشفى عزل.

يذكر أن الممثل هشام جمال أصيب أيضاً بفيروس كورونا وهو الذي يشارك مع دنيا في بطولة المسلسل الرمضاني “عالم موازي”، الذي كان من المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، قبل أن يتوقف الأمر بسبب الإصابات بكورونا.