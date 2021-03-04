من فترة لأخرى يحرص عدد من نجوم الفن على التقاط الكثير من الصور مع أبنائهم، ويقومون بنشرها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي، ويُصدم الكثيرون من متابعيهم عندما يعلمون بالأعمار الحقيقية لأبنائهم، حيث يعتقد البعض أن هؤلاء النجوم مازالوا في مرحلة الشباب، وأن أعمارهم لم تتخط الأربعين عامًا، ولكن في حقيقة الأمر فهم يقتربون من عامهم الخمسين، لذلك ليس من الصعب أن يتخطى أبناؤهم العشرين عاماً.

ومن بين هؤلاء الفنانين، النجم السوري” مكسيم خليل”، الذي شارك مؤخراً متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” بمجموعة من الصور شهدت ظهور إبنه الشاب الذي يبلغ من العمر حاليا عامه الـ 20، “هاني” الذي أستطاع أن يخطف الأنظار بملامحه الأوروبية وبشبهه الكبير مع والده.

يُذكر أن للفنان مكسيم خليل ثلاث أبناء هم: (هانى) وهو الأبن الأكبر له من زوجته السابقه الفنانة يارا خليل، كما لديه (جاد) و(لوكاس) من زوجته الحالية الفنانة سوسن أرشيد.

وفي السياق الفنى، انتهى الفنان مكسيم خليل مع أبطال «مسلسل المنصة» من تصوير ثاني أجزاء العمل، بعد نجاح عرض حلقاته الأولى على NETFLIX، وهم: عبدالمحسن النمر، سلوم حداد، معتصم النهار، أحمد الجسمي، سامر إسماعيل، خالد القيش، ياسر النيادي، مهيرة عبدالعزيز، لين غرة، شادي الصفدي، خالد السيد، علاء الزعبي، رهام القصار، جابر جوخدار، نورا العايق، وغانم الزرلي.

ويضمّ المسلسل في موسمه الثاني شخصيات جديدة، ونجومًا من مختلف الجنسيات، حيث انضمّ النجم السوري باسم ياخور بشخصية ملفتة ومختلفة، كذلك يشارك بدور محوريّ النجم المصري سيد رجب، وكل من أويس مخللاتي، نظلي الرواس، مرام على، وائل أبوغزالة، وائل زيدان، أسامة حلال، مؤيد الخراط، الإماراتي مد ردبان، والتونسية صابرينا، بالإضافة إلى التجهيز لانضمام ميسون أبوأسعد وجفرا يونس وسعيد الريسي لاحقًا.

ومن المقرر عرض الجزء الثاني من مسلسل المنصة في الأسبوع الاول من شهر أبريل ويحمل الجزء القادم في أحداثه الكثير من التشويق، لحكاية لفتت الرأي العام، تخصّ شقيقين يحصلان على معلومات سرية، يحاول أحدهما الاحتفاظ بها لنشرها على منصته الرقمية الشهيرة، فيدخل صراعات يدفع فيها الكثير من الأثمان، هو وعائلته المفككة أصلاً، وشقيقه وكل من يحيط بهم، وهو من اخراج ياسر سامي ومن تأليف الكاتب السوري هوزان عكو.