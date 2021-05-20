فازت جويل بحلق بلقب ملكة جمال لبنان للعام 1997، أي منذ 25 عامًا، حيث تفوّقت على كل الشابات المنافسات بجمالها وذكائها.

جويل لا تزال غاية في الجمال كما عرفناها يوم تتويجها، وتنشر صورًا تليق بها كزوجة وأم ولم تنجر لسلبيات الشهرة ولا تستعرض جسدها بطريقة غير لائقة، لأنها تحترم نفسها وحياتها وعائلتها وكل من يتابعها.

وكانت جويل بحلق قد شاركت في مسلسل واحد “آخر الفرسان” وقدّمت برنامجها “ستايل مع جويل”، وبعدهما ابتعدت عن النجومية وقررت الزواج والتفرّغ لحياتها الشخصية والعائلية.

جويل بحلق متزوجة من رجل الأعمال اللبناني السيد عادل نادر وتعمل حاليا مصممة أزياء حيث لديها ماركة ازياء باسمها.