عايدت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز زوجها الفنان أحمد العوضي بمناسبة عيد ميلاده بطريقة رومانسية حيث شاركت متابعيها مجموعة صور رومانسية لهما معلقة :”عيد ميلاد سعيد حبيبي”.

من جانبه، شارك الفنان أحمد العوضي، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه على انستغرام بصورة من احتفال زوجته بعيد ميلاده، معلقا :”شكرا حبيبتي.. بحبك”.

من ناحية أخرى، يستعد صناع مسلسل “اللى ملوش كبير” بطولة الفنانين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، للتحضيرات الأولية للعمل، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، حيث قررت الشركة المنتجة بدء تصويره منتصف شهر ديسمبر المقبل على اقصى تقدير.