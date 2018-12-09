هكذا اطل سعد المجرد في احدث ظهور بعد اطلاق سراحه… وبماذا وعد جمهوره؟

أطلّ النجم المغربي سعد لمجرد لأول مرّة على متابعيه بعد خروجه من السجن، من خلال مشاركته صورة له عبر حسابه الرسمي على انستغرام شكر فيها من دعمه في محنته الاخيرة.
فعلّق سعد لمجرد على صورته كاتباً: “الحمد لله رب العالمين .. جزيل الشكر لكل من تضامن معي من فانز وإعلاميين وأصدقاء وفنانين وعائلة المجرد و الركراكي … الوالد والوالدة الله يخليكم ليا وتستمر الحياة”.
ووعد لمجرد محبيّه في المنشور أنه سيزوال عمله الفني وسيطرح كليباً جديدًا مساء يوم 17 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بعنوان “بدك إيه”.
يذكر أن سعد لمجرد، كان قد خرج مؤخراً من السجن في فرنسا للمرة الثانية بعد اعتقاله بقضية اغتصاب جديدة.
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الحمد لله رب العالمين جزيل الشكر لكل من تضامن معي من فانز و إعلاميين و أصدقاء و فنانين و عائلة لمجرد و الركراكي . الوالد و الوالدة الله يخليكم ليا ♥️♥️♥️ و تستمر الحياة …🤷🏼♂️😄 كليب اغنيتي الجديدة سيطرح يوم 17 دجنبر 2018 بعنوان "بَدِّك ايه" الساعة الثامنة بتوقيت المغرب . Thank you allah Thank you to my fans , media , journalists , artists, friends , lamjarred and Regragui families for your notable and strong support ..I love u all .. mum and dad god bless u both I love u . And Life goes on 😊 "Baddek eih " is my New music video ,, stay tuned .. inshallah my team and I , will drop it on December 17 . 8pm Morocco 🇲🇦 time 8 days left 😍 It’s good to be back to u dear fans ♥️ #الله_ينصر_سيدنا # baddek_eih# December17th # love_my_fans_forever_and_ever