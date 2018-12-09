هكذا اطل سعد المجرد في احدث ظهور بعد اطلاق سراحه… وبماذا وعد جمهوره؟

أطلّ النجم المغربي سعد لمجرد لأول مرّة على متابعيه بعد خروجه من السجن، من خلال مشاركته صورة له عبر حسابه الرسمي على انستغرام شكر فيها من دعمه في محنته الاخيرة.

فعلّق سعد لمجرد على صورته كاتباً: “الحمد لله رب العالمين .. جزيل الشكر لكل من تضامن معي من فانز وإعلاميين وأصدقاء وفنانين وعائلة المجرد و الركراكي … الوالد والوالدة الله يخليكم ليا وتستمر الحياة”.

ووعد لمجرد محبيّه في المنشور أنه سيزوال عمله الفني وسيطرح كليباً جديدًا مساء يوم 17 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بعنوان “بدك إيه”.

يذكر أن سعد لمجرد، كان قد خرج مؤخراً من السجن في فرنسا للمرة الثانية بعد اعتقاله بقضية اغتصاب جديدة.