مازحت الفنانة المصرية سمية الخشاب الممثل المصري رامز جلال بقولها له: “أنا أحسن وأشهر من جينيفر أنستون”، وذلك بعد سخريته من حديثها باللغة الإنكليزية قائلا لها: “فاكرة نفسك جينيفر أنستون؟”.
الجدير ذكره ان سمية الخشاب كانت ضيفة في الحلقة الـ 17 من برنامج “رامز عقله طار” الذي يقدمه رامز جلال.
وكانت احتفلت سمية الخشاب بتصدر مشاهدها في مسلسل موسى الترند على “يوتيوب”، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
ونشرت سمية مقطع فيديو لها، وهي توجّه القبلات للجمهور، بعد تصدر مشاهد المسلسل الترند.
مازحت الفنانة المصرية سمية الخشاب الممثل المصري رامز جلال بقولها له: “أنا أحسن وأشهر من جينيفر أنستون”، وذلك بعد سخريته من حديثها باللغة الإنكليزية قائلا لها: “فاكرة نفسك جينيفر أنستون؟”.