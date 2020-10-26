علّقت الفنانة الكوميدية إيمان السيد على تصريحات الفنانة ياسمين صبري الأخيرة في الحوار التليفزيوني الذي تحدثت من خلاله عن الموضوعات التي تفكر في طرحها علي الشاشات خلال الفترة المقبلة. وذلك في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، والتي أثارت بتلك التصريحات الجدل خصوصًا في المجتمع النسائي”.

وقالت إيمان السيد في تعليق ساخر عبر حسابها بموقع “فيسبوك”: “وأعمالك اللي جاية هتتكلم عن إيه؟* بصي أنا بحب الكوكب أوي. -آه يعني عاوزة تناقشي مشاكل الكوكب؟ – لاء هو مافيش مشاكل، بس انا بحب اتفرج على زعابيب أمشير وهي بتطير الغسيل.

وأضافت:”-هتتكلمي عن الزعابيب !*آه الحاجات اليومية اللي بيمر بيها كيس المخدة ع الحبل دي بتشدني أوي”، وتفاعل معها الكثيرون من محبيها الذين سخروا من ياسمين صبري واكدوا إنها كانت غير موفقه بالمرة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي” .

وكانت الفنانة ياسمين صبري قالت ردًا على الدور الذي تريد تقديمه على الشاشة: “أنا بحب المرأة.. فبحب أعمل حاجات للمرأة”، وعندما سألتها المذيعة: “دفاعًا عن القضية؟”، قالت: “مفيش قضية أوي ندافع عنها لكن بحب الحاجات اللي ممكن تكون الست بتمر بيها كل يوم أو عندها مشكلة نحطها في الفيلم أو المسلسل”، وهو ما أثار جدلًا بين النشطاء عبر منصات التواصل الإجتماعي.

وعلي الصعيد الفنى، كشفت الفنانة إيمان السيد عن تفاصيل دورها في “مسلسل إسعاف يونس”، أحدث أعمال WATCH iT الأصلية، والمنتظر عرضه قريبًا، على مدار 10 حلقات، موضحة إنها تلعب دور ممرضة الدكتور “يونس” الذي يجسده بطل المسلسل الفنان محمد أنور.

“مسلسل إسعاف يونس” بطولة محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي.