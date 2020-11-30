تعرض الفنان المصري ​محمد رمضان​ لموقف محرج على المسرح في أحد المهرجانات في دولة الإمارت العربية وتحديداً في مدينة دبي، حيث سقط، بينما كان في طريقه لاستلام جائزته.

ولاقى الموضوع الكثير من التعليقات من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فالبعض سخر من الأمر، والبعض الآخر عبر عن تعاطفه مع محمد.

وردّ الفنان الشهير من خلال صفحته على موقع التواصل الإجتماعي، إذ أعاد نشر أحد مقاطع لحظة سقوطه، بعد إضافة جزء من إحدى أغانيه الشهيرة عليه “رايحين نسهر”، وكتب تعليقاً :”ثقة في الله… ما يوقع إلا الشاطر”.





