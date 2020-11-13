عادت الإعلامية السعودية إلى زمن طفولتها من خلال نشر عدد من الصور الخاصة عبر خاصية القصص المصورة “ستوريز” على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وظهرت في إحدى هذه الصور طفلة صغيرة برفقة والدتها واشارت في التعليق إلى أنها تعود إلى نحو 42 عاماً وكتبت: “من ألبوم الذكريات مع ست الحبايب وعمري سنة… 1978”. كما نشرت صورة أخرى لشقيقها باسل.





وتناقل الصورتين عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق وهو ما أحدث ضجة في أوساط المتابعين الذي رأوا أنها كانت وما تزال جميلة فيما ركز بعضهم على شكل الأم وأشاروا في تعليقاتهم إلى ان لجين ورثت بعض ملامحها.

ويشار إلى أن لجين احتفلت في وقت سابق بيوم ميلادها بعدما أعلنت تأجيل ذلك أثناء حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وأحيت المناسبة كما ظهر في أحد المقاطع المصورة في مكان عام حيث ظهر بعض الموظفين وهم يحضرون قالب الحلوى قبل أن تطفئ الشموع على وقع غناء الحاضرين متمنيةً أن يحمل العام 2021 الخير للجميع.