تداول بعض الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة قديمة للفنانة التونسية هند صبري لفتت أنظار الكثير من المتابعين. وظهرت فيها وهي في سن الـ15 عاماً حيث تبين أنها التقطت لها أثناء حضورها فعاليات إحدى دورات مهرجان كان السينمائي الدولي في العام 1994.

وركزت التعليقات على شكلها ولاحظ الكثيرون أنها لم تتغير كثيراً منذ ذلك الحين حتى اليوم وأنها كادت تحافظ على الشكل نفسه لولا ظهور بعض علامات السن على وجهها. كما تطرق آخرون إلى عمرها لافتين إلى أنها أصبحت في الـ50 ومعبرين عن استغرابهم عدم ظهور هذا على شكلها.

وفي المقابل أشار بعضهم إلى أن لون بشرتها كان أسمر وأنه أصبح أبيض إلى حد ما متسائلين عن سبب ذلك. ومما كتب في التعليقات على حساب برنامج “عرب وود”: “كانت قمر شبه بنت من بنات عمر و دياب بس معرفش انهي واحدة” و” من سمراء الى بيضاء” و” يبقى عندها 50 سنة” و” جميلة في كل مراحل عمرها”.