نعى فنانون سوريون الفنان الفلسطيني القدير عبد الرحمن أبو القاسم الذي توفي عن عمر ناهز الـ78 عاما بأزمة قلبية ألمت به.

فقد كتبت الفنان تيم حسن عبر حسابه على تويتر ناعيا الراحل: “رحم الله الفنان القدير عبد الرحمن أبو القاسم تعازيّ لعائلته ولأهله وأحبابه الكرام إنا لله وإنا إليه راجعون”.

رحم الله الفنان القدير #عبد_الرحمن_ابو_القاسم

تعازيّ لعائلته ولأهله وأحبابه الكرام

إنا لله وإنا إليه راجعون — تيم حسن | TIM HASSAN (@actortaim) April 10, 2020

كذلك نعت الفنانة ديمة قندلقت الراحل بتغريدة قالت فيها: “تعازيّ الحارة لعائلة الممثل الكبير عبدالرحمن أبوالقاسم ومحبيه.. خسارة للفن وأهله.. لترقد روحه بسلام”.

تعازيّ الحارة لعائلة الممثل الكبير عبدالرحمن أبو القاسم ومحبيه.. خسارة للفن وأهله.. لترقد روحه بسلام pic.twitter.com/6mW7FnBljq — Dima Kandalaft (@dima_kandalaft) April 10, 2020

أما الفنانة سولافة معمار فكتبت في تغريدة: “بكل الأسف والحزن فقدنا اليوم قامة كبيرة من قامات المسرح والفن والثقافة في الوطن العربي خسارة كبيرة وداعك أستاذي عبدالرحمن أبوالقاسم”.

بكل الأسف والحزن فقدنا اليوم قامة كبيرة من قامات المسرح والفن والثقافة في الوطن العربي

خسارة كبيرة وداعك أستاذي عبد الرحمن أبو القاسم #وداعاً pic.twitter.com/vk7Rgdyeyj — Sulafa Memar (@sulafamemar7) April 10, 2020

وكذلك الفنانة شكران مرتجى فكتبت ناعية الراحل: “جمعة حزينة أستاذنا وأحد كبارنا في ذمة الله البقاء لله وحسبي الله ونعم الوكيل عبد الرحمن أبو القاسم الله يرحمهالفاتحة أحزنني رحيلك وأحزنني أكثر أننا لن نكون في وداعك ولن نقوم بمايليق بقامتك يا شجرة “.الزيتون الفلسطينية المروية من ماء بردى