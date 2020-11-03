تحرص الفنانة دنيا بطمة على مشاركة متابعيها على تطبيق انستغرام بأجدد صورها العائلية من مختلف المناسبات، وكان آخرها ولادة طفلتها الثانية التي اطلقت عليها اسم ليلى روز.

ولاحظ بعض متابعيها استخدامها لتقنية الفوتوشوب في صورها الاخيرة لتبدو اكثر نحافة وبوجه ضعيف وكأنها استعادة رشاقتها بالكامل بعد أقل من شهر على انجابها ابنتها،

وقد أكدت الفنانة المثيرة للجدل شكوك الجمهور من خلال صور نشرتها عبر خاصية الستوريز على انستغرام مع احدى صديقاتها من دون فوتوشوب وبشكلها الطبيعي، فبدا وزنها الزائد عند منطقة الارداف.

والملفت انه منذ ولادة طفلتها الثانية وهي تنشر صورها العائلية بالقفطان المغربي الفضفاض الذي يخفي البطن، ويظهر بوضوح حجم الارداف التي ستتخلص منها دون ادنى شك بعد فترة قليلة وتعود لاستعراض رشاقتها وجسمها الممشوق بالملابس الضيقة.

وكانت النجمة المغربية قد اعلنت عبر السوشيال ميديا عن انجابها طفلتها الثانية، واستعرضت الغرفة والتحضيرات التي جهزتها لاستقبال ابنتها، وعرضت مجموعة من الهدايا الثمينة التي تلقتها تعبيراً عن فرحة محبيها لفرحتها.