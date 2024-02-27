تصدر اسم المطرب ويجز الترند علي منصات السوشيال ميديا وذلك بسبب غيابه عن الساحة الفنية والغنائية منذ فترة كبيرة.

توقع عدد كبير من متابعيه ومحبيه أنه قد قرر اعتزال الفن نهائيًا.

سبب غياب ويجز عن الساحة الفنية

لكن مصدر مقرب من ويجز، نفى اعتزاله الفن، موضحًا أن سبب غيابه عن الساحة الفنية حزنه على أهالي فلسطين، لأنه طوال الوقت مشغول بمتابعة أخبارهم.

ويجز يحذف الفيسبوك

وكان مطرب الراب ويجز، أعلن منذ فترة طويلة أنَّه حذف تطيبق التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بسبب دعم الشركة المالكة للاحتلال الإسرائيلي، ويأتي ذلك من منطلق دعمه للشعب الفلسطيني، وذلك من خلال رسالة صغيرة، نشرها عبر خاصية «الاستوري»، على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وكتب ويجز: «لقد قمت للتو بحذف فيسبوك و MASSENGER أشعر بالخجل من أنني استخدم Instagram وأدر إيرادات لتعريف الشركة التي تتستر على الإبادة الجماعية، في انتظار منصة تتبع الحرية لنا للتحدث دون أن نسكت، الجميع سئموا من هراءهم على أي حال».

ما لا تعرفه عن ويجز:

1. مغنى الراب ويجز ولد في حي الورديان بمحافظة الإسكندرية رغم أن جذوره الأصلية ترجع إلى الأقصر

2. اسمة الحقيقى أحمد علي واشتهر باسم ويجز مواليد 1998

3. درس ويجز بالجامعة الأمريكية

4. بعد تخرجه عمل في شركة اتصالات قبل أن يتركها ليركز في مجال الغناء

5. بداية ويجز في عالم الموسيقى والغناء كانت من خلال أغنية “بطلو فيك” عام 2018

6. شارك ويجز في مسلسل “بيمبو” عام 2021 للمخرج عمرو سلامة والذي يعد أول تجربة تمثيلية له

7. وضعته مجلة فوربس الشرق الأوسط ضمن قائمتها لمشاهير نجوم الموسيقى العرب 2021، كما ضمته مجلة جي كيو الأمريكية ضمن قائمتها لأكثر 21 موسيقي شاب إثارة على كوكب الأرض في 2021 ممثلاً عن منطقة الشرق الأوسط

8. حقق النجومية في مصر والوطن العربي عقب إطلاقه لتراك دورك جي في 11 مارس 2020، لاقت الأغنية نجاحًا ضخمًا في وقت قصير للغاية، حيث تجاوز عدد المشاهدات على يوتيوب 24 مليون مشاهدة خلال شهرين فقط

9.أبرز وأشهر أغاني ويجز فكانت أغنية “دورك جاي” التي تجاوز عدد المشاهدي الأغنية على يوتيوب 24 مليون بعد شهرين من اطلاقها، ووصل العدد الى 77 مليون خلال عام،

10. طرح ويجز أغنية “البخت” في فبراير 2022. وصلت الأغنية للمركز الأول في “تريند يوتيوب”، وحققت الأغنية مليون و171 ألف خلال 13 ساعة من نشرها على اليوتيوب.

أحمد مالك: أعتز بصداقة ويجز

قال الفنان أحمد مالك أثناء مشاركته بمهرجان القاهرة السينمائي :”فخور أنني في السنوات الأخيرة قدمت أكثر من فيلم شارك في العديد من المهرجانات وكان آخرها فيلم السباحتان والذي أظهر فيه كضيف شرف وأقدم شخصية سورية للمرة الأولى وهذا تحد لي كممثل أني أقدم أدوارا مختلفة عني .

وبالحديث عن صداقته بمطرب الراب ويجز قال مالك:”أعتز كثيرا بصداقة ويجز وهو من الشخصيات المقربة لي ، وأنا لا أعرف أغني ولكن فقط أمثل ونحاول مؤخرًا تقديم جزء جديد من “مسلسل بيمبو“.”

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