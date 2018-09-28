هل الخلاف على الأجر السبب برفض اليسا الظهور مع وفاء الكيلاني في “تخاريف”؟

أبدت الفنانة اليسا موافقتها على الظهور في برنامج “تخاريف” الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني لتكون ضمن قائمة النجوم الذين سيحلون على حلقات البرنامج.

وبحسب مصادر داخل فريق العمل فإن موافقة اليسا كانت مشروطة بالحصول على الأجر الذي تطلبه من الإنتاج دون نقاش خصوصاً أنه سيكون أول ظهور لها بعد إعلانها إصابتها بمرض سرطان الثدي حيث ستحكي عنه الكثير من أسرار رحلة العلاج التي ستكشف عنها لأول مرة.

وبحسب المصادر فإن اليسا اعتذرت بعدها عن الظهور في الحلقة بسبب خلافها على الأجر رغم محاولات فريق العمل إقناعها بتخفيضه.

لكن الفنانة اللبنانية الشهيرة تمسكت بأجرها ورفضت أي محاولات للتقليل منه مؤكدة أنها لن تظهر سوى مرة واحدة فقط للحديث عن رحلة مرضها .

يذكر أن مقدمة البرنامج وفاء الكيلاني انتهت من تسجيل عدد كبير من الحلقات وعرضت بعضها وحققت الحلقة التي حلّ الفنان وائل كفوري ضيفاً عليها ردة فعل قوية على صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة خصوصاً أنه كشف العديد من القضايا الشخصية والإنسانية للمرة الأولى في مشوراه الفني.