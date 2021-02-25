يبدو أن العلاقة العاطفية التي جمعت الفنانة هنا شيحة والشاب محمود شاهين ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين، لن تدوم طويلا؛ إذ جرى تداول أنباء خلال الساعات القليلة الماضية عبر السوشال ميديا تتحدث عن انفصال الثنائي.

وبحسب الأنباء المتداولة، فإن الإشارات على انفصال الثنائي كثيرة، ومن أبرزها عدم حضور شاهين حفل زفاف الفنانة حلا شيحة شقيقة هنا والذي أقيم قبل أسبوعين تقريبًا، كذلك عدم ظهورهما معا في العديد من المناسبات العامة والخاصة التي أقيمت مؤخرا.

وتوقفت هنا شيحة عن نشر أي صور تجمعها بشاهين عبر حسابها في “إنستغرام” وهو أمر أثار الاستغراب، علما أنهما قد عادا منذ أسابيع قليلة من رحلة في مدينة “دهب” السياحية بصحبة عدد من أصدقائهما.

أما نجل شقيق إلهام شاهين، فقد تجاهل أي صور تجمعه بالفنانة هنا شيحة رغم احتفاظه بصورة وحيدة على حسابه الشخصي جمعتهما مع عدد من الأشخاص في الدورة السابقة بمهرجان القاهرة السينمائي، وصورة أخرى هي التي كانت قد كشفت ارتباطهما.

متابعون رأوا أن ما حسم قرار هنا شيحة هو دخول محمود شاهين في علاقة مع أخريات، وأنها شاهدت له مقطع فيديو برفقة فتيات قيل إنهن صديقات له، ففسرت الأمر على أنها خارج حياته، بعدما قرر أن يكمل حياته من دونها وقطع الاتصالات بينهما.

وكانت الفنانة إلهام شاهين قد أكدت وجود علاقة عاطفية وصداقة قوية تجمع محمود شاهين والفنانة هنا شيحة ولكنها أشارت إلى أن قصة الحب لا تزال في بدايتها وأن خطوة الزواج لا تزال في علم الغيب.

من جانبها أصبحت هنا خلال هذه الفترة أكثر حرصًا على مشاركة المنشورات التحفيزية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما نشرت مؤخرًا صورًا لوالدها ووالدتها متحدثة عن قصة حبهما التي وصفتها بحب مستحيل التكرار.

يشار إلى أن فارق السن بين محمود شاهين وهنا شيحة يبلغ 11 عاما؛ فهنا شيحة من مواليد ديسمبر/ كانون الأول 1985 أي تبلغ من العمر 34 عاما، ومحمود شاهين من مواليد اغسطس/ آب 1996 أي يبلغ من العمر 23 عاما.