شاهد.. هل انفصلت أحلام عن زوجها القطري ​مبارك الهاجري؟‎

أثار خبر قطع العلاقات الدبلوماسيّة بين قطر وعدد من دول الخليج مثل الإمارات، البحرين والسعودية، جمهور الفنّانة الإماراتية ​أحلام الشامسي​ الذين سارعوا الى طرح التساؤلات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن مدى وقع هذا الخبر على علاقتها بزوجها القطري ​مبارك الهاجري​.

وسألها العديد من رواد مواقع التواصل عن رأيها بهذا القرار الذي اتّخذ بشكل حاسم فيما جاءت التّعليقات كالتّالي: “كيف رح تعملي يا احلام انتي اماراتية وجوزك قطري… الله يوحد قلوبنا وبلادنا”، “يعني لاتقدر تروح الامارات ولا البحرين بزوجها كلهم قاطعين العلاقه بقطر يوووه شذا الورطة”، “وش بتسوين يا احلام شلون بتروحين لاهلك”.



وتجدر الإشارة الى أن الفنانة أحلام لم تبخل يوماً عن إفصاح مشاعرها الحقيقية تجاه زوجها ومدى محبتها له ومثل هذا الخبر قد لا يؤثر على علاقتها به التي طالت منذ سنوات. وجاءت آخر صورها وفيديوهاتها التي تنشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي لتنفي كل تلك الشائعات، حيث تقضي حاليا إجازتها مع زوجها وعائلتها في العاصمة الفرنسية باريس.

وردّت عبر إحدى حساباتها على صانع هاشتاغ #طلاق_الفنانة_أحلام بأنه كان من الأفضل إنشاء هاشتاغ لحفلتها في أميركا بدلا من هاشتاغ طلاقها لأن المشكلة في أنها يحبان بعضهما البعض وحبهما أقوى من كل شيء.